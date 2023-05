Tillidsrepræsentant på OUH: - Vi har stadig et lønproblem

Udkastet til lønstrukturkomitéens rapport om sygeplejerskes løn er blevet lækket, og vurderingen ser ud til at være, at sygeplejersker får en løn, der matcher deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau. Det skriver TV2 fredag.

Rapporten er ikke færdig endnu, men den ventes at danne grundlag for uddeling af tre milliarder til lønefterslæbet blandt de offentligt ansatte.

- Uanset hvad den her rapport kommer til at vise, så har vi et lønproblem i forhold til at få rekrutteret og og fastholdt vores sygeplejersker. Og det er politikerne nødt til at reagere på, siger Betina Kristensen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejesker og radiografer på OUH.

Den færdige rapport bliver præsenteret senest i slutningen af juni.