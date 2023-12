Topchef i fynsk biogasgigant siger op

Den administrerende direktør i Nature Energy, som har hovedsæde i Odense og er verdens største producent af biogas, Ole Hvelplund, har sagt sin stilling op. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det sker blot ét år efter, at den internationale energigigant Shell købte Nature Energy i 2022 for den nette sum af 14 milliarder kroner.

Dengang kaldte Ole Hvelplund salget for rørende, men nu har han sat slutdato på sin tid som direktør i selskabet.

- Jeg har været tydelig over for Shell og sagt, at jeg var interesseret i én stilling, nemlig som global chef for biogas i Shell. Nu har Shell meldt ud, at de ansætter en hollænder til at tage det job, og derfor er det en naturlig konsekvens, at jeg står ved mit ord og siger op, siger Ole Hvelplund til Avisen Danmark.