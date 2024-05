Vådt vejr kan give vanvittigt snegleår

En lun marts og en våd april er vejr, sneglene godt kan lide. Nu kommer temperaturen op over 10 grader, og det begynder de dræbersnegle, som overvintrer i dvale, begynder at røre på sig.

- Forårets vejr giver os en formodning om, at det kan blive et rigtig stort snegleforår, fortæller Marlene Nielsen fra Haveselskabet til TV 2.

I løbet af en sæson kan en snegl lægge 400 æg, derfor gælder det om hurtigst muligt at sætte en stopper for en eksplosion af nye generationer af snegle, der kan formere sig med samme hast.

Udover at spise af vores nyttehaver og ødelægge vores prydhaver er dræbersneglen også en trussel mod vores egne naturlige, hjemmehørende skovsnegl, skriver TV 2.

- De små overvintrende dræbersnegle gemmer sig under gamle blade og i fugtige områder, og så er en åben kompostbunke som 'det bedste drømmehotel' for dræbersneglene. Her finder de både mad og et fugtigt miljø til at lægge alle deres æg i, orienterer Marlene Nielsen.

Sneglene kan bekæmpes, både ved at man indsamler dem eller fanger dem i fælder med for eksempel øl i.