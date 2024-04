Varm påske gav rekordhøje pollental

Hvis du er en de mange, der døjer med pollenallergi, så har ud nok mærket, at næsen løber og øjnene klør i disse dage. De varme påskedage betød således, at pollentallet for birk var det højeste nogensinde målt i marts. Birken meldte således sin ankomst hele ti dage før gennemsnitligt. Det skriver Astma og Allergiforbundet i en pressemeddelelse.

– Midt i sidste uge havde pollentallet ikke været over 1 for birk, men så steg det til over 100 i weekenden – hvilket er helt oppe i det røde felt for birkepollen. Så højt et pollental for birk har vi aldrig før målt i marts, udtaler biolog hos Astma-Allergi Danmarks pollentælling, Sidsel Damsbo Andersen.



Hun peger på, at temperaturstigningerne hen over påsken som årsagen til de udsædvanligt høje pollental. Pollenallergikerne kan dog trøste sig med, at mandags og tirsdagens regnvejr giver en kortvarig lindring.