Varsel om kraftig regn - se, hvor det rammer

Både TV 2 Vejret og DMI advarer nu om, at et kraftigt regnvejr er på vej imod Danmark.



DMI's varsel gælder fra mandag aften klokken 20 til tirsdag aften klokken 20. På Fyn og øerne forventer DMI, at der kan falde imellem 30 og 50 millimeter regn i løbet af varslingsperioden.

De for årstiden udsædvanligt store mængder regn skyldes et lavtryk over den Engelske Kanal, som bevæger sig imod nord og sender en front op over Danmark sydfra. Grænsen for udsending af varsler er 30 millimeter regn på 24 timer.

I løbet af tirsdag eftermiddag kan regnen gå over i slud.