Weekendvejret starter smukt - men vinterligt islæt lurer

Weekendvejret starter ganske fredeligt med svag til jævn vind fra sydlige retninger med lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kan der lokalt være et vinterligt islæt over det, da der er risiko for haglbyger.

Temperaturen når op mellem 5 og 9 grader med en let til jævn sydlig vind. Lørdag aften og nat bliver det mest skyet med spredte byger, der også kan være med hagl. Temperaturen når ned mellem 1 og 5 graders varme med en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne kan der være stedvis frisk vind.