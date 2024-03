Amatørerne faldt med ære mod mestrene: - Det fedeste til dato

Kerteminde Håndbold gav alt, hvad de havde, da de her til aften mødte GOG på hjemmebane i pokalturneringen.



Men det var ikke nok til, at tredjedivisionsklubben kunne stille noget op mod de forsvarende danske ligamestre fra Gudme.

For trods en målmæssigt jævnbyrdig første halvleg, hvor Kerteminde førte ved stillingen 15-13 efter 25 minutter, kunne hjemmeholdet ikke holde stand efter pausen. GOG trak hurtigt fra til 25-18, men Kerteminde ville ikke give op. Efter 42 minutter var der kun fire mål der adskilte de to hold ved stillingen 25-21. I sidste ende var GOG dog for stor en mundfuld for Kerteminde, og kampen endte 37-28 til GOG.

Men for Kertemindes spillere og fans var det alligevel en positiv oplevelse. Det kan du se i videoen ovenfor.