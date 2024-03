Cafeejer bruger rund fødselsdag på at donere overskud

Det er en helt særlig dag for Tobias Wind Tofte, der ejer Café Kirkeladen i Mesinge. Han fylder nemlig 30. Men det kan ikke tvinge ham væk fra arbejdet på en af årets travleste dage

- Der er flere, der har spurgt mig, hvad jeg ønsker mig, og hvad vi skal lave, men vi har jo en café, så jeg skal sjovt nok arbejde, siger caféejeren med et smil.

I stedet for stor fejring har han valgt at kombinere en travl arbejdsdag med en meningsfuld fødselsdagsgave. Han donerer nemlig dagens indtjening til Børnecancerfonden.

- Jeg har altid gået med en drøm om at lave noget donationsarbejde, så det gav meget god mening for mig at gøre det i dag.

Caféen har også nok at se til i dagens anledning. Siden Tobias Wind Tofte annoncerede dagens velgørende formål, har der været fuldt booket i cafeen. Flere af gæsterne synes nemlig, det var en god anledning til at slå vejen forbi for at hjælpe til.

- Jeg synes, det er en fin gestus at give videre, og jeg synes, det er fantastisk, at man tænker på andre end sig selv, siger gæst Ditte Asmussen.

Til stor ærgrelse for fødselsdagsbarnet har regnvejret dog lagt en lille dæmper på donationens størrelse. For så kan bordene udenfor ikke tages i brug, som cafeejeren ellers havde håbet. Alligevel regner han med at sende en god sjat penge afsted til Børnecancerfonden.

- Jeg tror, vi ender omkring 20.000-30.000 kroner i dag.