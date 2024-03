Efter lang strid med kommunen har Bent flyttet sin vejbod

Det har været en lang og dyr omgang for Bent Madsen.

Han havde placeret en vejbod på et græstykke ud til Fynshovedvej, men der sagde Kerteminde kommune, at den ikke måtte stå.

Kommunen mente, at boden var for stor og ikke flytbar, som den skulle være i følge reglerne. De ville have flyttet den 100 meter ned mod Bent Madsen og hans hustrus hus.

Bent Madsen tog sagen til højeste instans, Nævnets Hus i Viborg, men her tabte han sagen.

Nu har han flyttet boden de 100 meter, han håber, at kunderne kan spotte den udefra vejen og at omsætningen ikke bliver påvirket.