Først på Fyn: Nu er bøgen sprunget ud

Så er det sket igen. Bøgen er sprunget ud på Fyn, nærmere bestemt på Nordøstfyn tæt ved Bregnør, som det første sted i landet.

I hvert fald er det det første sted i landet, hvor det er registreret.

Det er heller ikke et helt tilfældigt bøgetræ, der nu springer ud igen. Det er nemlig ikke første gang at træet har været tidligt på den. Faktisk er det nu femte år i træk, at netop denne bøg springer ud som den første og dermed har et forspring på sine artsfæller.

Det var en kvik seer hos TV2 Fyn, der gjorde opmærksom på, at træet står med blade.

Ifølge TV 2 Vejret har temperaturen i den seneste tid gjort forholdene for bøgen gunstige. Og når bladenes størrelse kan rumme en to-krone definerer man altså træet som udsprunget.