I dag er der blevet søsat en række tømmerflåder i Sybergsøen i Kerteminde, som skal bruges som flydende øer, hvor fuglene kan yngle.

I den ene ende af Sybergsøen er der for dybt til, at man kan lave en almindelig fugleø, som man har lavet i de mere lavvandede områder i den anden del af søen. Derfor har man denne gang valgt at lave fugleøerne på en anden måde.

Det fortæller Martin Søholm, der er leder af Natur og Klima i Kerteminde Kommune, meget mere om i videoen ovenfor.