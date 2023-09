Hærværk mod turistattraktion: "Dine billetter betaler for slaveri"

Medarbejderne i Fjord & Bælt mødte mandag morgen ind til hærværk.

"Tickets are paying for enslavements of concious beings" stod der skrevet med kridt på fliserne foran hovedindgangen. På dansk "Billetterne betaler for slaveri af bevidste væsener".



- Vi tager enhver kritik af vores arbejde meget alvorligt. Derfor er vi faktisk kun interesseret i dialog, når vi møder kritikere af vores arbejde. Det viser sig oftest, at vi har den samme dagsorden. Nemlig at vi i bund og grund ønsker at beskytte dyrene i den vilde natur, siger direktør Michael Andersen.



Det er ikke første gang, at organisationen møder kritik. I 2021 fik Fjord & Bælt stærk kritik af World Animal Protection (WAP), som mener, at det er uetisk, unødvendig og skadeligt for dyrene.

Fjord & Bælt opfordrer til at bruge deres lovlige og demokratiske kanaler for aktivisme. Centret mener i modsætning til aktivisterne, at det gør noget godt for dyrene.

- Vi bruger forskningen til at forbedre dyrenes levevilkår i naturen, siger Michael Andersen.