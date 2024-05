Hun smider halvdelen af maden ud, men det skal være slut nu

Kerteminde Kommune vil være gøre offentlige køkkener som plejehjem og børnehaver mere bæredygtige.

Det gør kommunen med projektet "Bæredygtig velsmag", som gennem 2024 skal gøre personalet bedre til at arbejde bæredygtigt.

Særligt er en af målsætningerne at reducere madspild. Lige nu har de offentlige køkkener et madspild på 40 til 50 procent.

- Det kræver helt klart, at vi løber hurtigere, og at vi finder ud af, hvordan vi gør tingene smartest for os i køkkenet, siger Sandra Rasmussen, som er ansat i køkkenet på Daginstitution Mælkevejen.



Projektet er støttet med 691.000 kroner af Fonden for Økologisk Landbrug, som primært går til at rådgive og udvikle de ansattes kompetencer.