Nye blafferstop i Kerteminde: - Vi skal bruge vores fællesskab

Har du for nylig været omkring Munkebo, Dalby, Martofte, Hindsholm eller Mesinge i Kerteminde Kommune, har du måske lagt mærke til fem nye skilte langs vejen.

I så fald er det kommunens nye blafferrute, der er en forsøgsordning, som skal hjælpe de lokale til at komme omkring - især med henblik på manglende kollektiv trafik og en grønnere transport i kommunen.

Punktet var på dagsordenen tilbage i 2022, da der skulle laves en landsbypolitik fra 2022-2026. Nu er de fem nye skilte en realitet.

Ifølge Steen Hjort, der er formand for Landsbyrådet i Kerteminde Kommune, vil fællesskabet i høj grad være nøglen til succes:

- Det, der er vigtigt, er at sende et signal til folk om, at der er nogen, der har et kørselsbehov. Og det er ikke nødvendigvis på de få tidspunkter, hvor busserne kører.

- Men står der nogen, der har et kørselsbehov og markerer, at man har et kørselsbehov, så skal vi bruge de gode fællesskaber og venskaber, vi har herude til at samle folk op og tage dem med et stykke af vejen, fortæller han.

Bag blafferstoppene står Kerteminde Landsbyråd, Bæredygtighedsrådet, Ungebyrådet, Kerteminde Kommune og Blaffernationen.