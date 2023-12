'Pias Pølsevogn' lukker efter årelang strid med kommunen

Det har været diskuteret at en mulig løsning kunne være at flytte pølsevognen til en anden placering ikke langt derfra, men det giver Pia Hansen ikke meget for.

- Jeg har simpelthen valgt at sige, at nu stopper det, for de ville finde en anden placering. Hvad så om to-tre år, er det så heller ikke den rigtige placering for dem?, siger Pia Hansen.

Hun siger, at det er en endelig beslutning, selvom hun er ked af det.

- Jeg står fast nu. Jeg har aldrig nogensinde stået så fast, som jeg gør nu, siger Pia Hansen.

Hun mener, at det er ærgerligt for byen, at pølsevognen lukker.

- Jeg har været her i så mange år og er en del af byens DNA. Pølsevognen i Kerteminde har været her siden 1953. Det er jo et samlingssted for rigtig mange mennesker, siger hun.

Hun anerkender, at der faktisk står i hendes kontrakt, at hun skal flytte pølsevognen hver dag, men det holdt hun op med at gøre, fordi hun er bange for, at der så vil holde biler parkeret på pladsen, hvor pølsevognen skal stå, når hun kommer om morgenen. Derudover er det besværligt at stille pølsevognen op blandt andet fordi, den skal stå helt lige af hensyn til arbejdsmiljøet.

- Det er ikke fordi, jeg ikke vil køre den væk, men det er praktisk umuligt at gøre det, siger hun.

Hun siger, at hun gerne ville have taget en dialog med Kerteminde Kommune om at løse problemet, hvis de havde henvendt sig noget før. Hun føler, at beskeden er kommet i 11. time.