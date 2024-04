Video viser demonstrant blive slæbt væk af politiet

Lørdag blev en mand slæbt hen over fortovet af politiet i forbindelse med en demonstration.

- Han var i gang med at skrive på vejen og var til fare for færdsel og dermed for dem på stedet. Han blev bedt om ikke at være til gene, og det modsatte han sig, og så blev han anholdt, fortæller Henrik Krøjgaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.



Videoen viser, at manden var i færd med at skrive noget på asfalten.

- Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser Henrik Krøjgaard.

Den sigtede var en af omkring ti personer, som var mødt op for at demonstrere imod, at Fjord og Bælt holder marsvin.

Politiet oplevede generelt på stedet, at "det var svært at komme i dialog", som Henrik Krøjgaard udtrykker det.