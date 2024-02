Adrenalinjunkies samles til danmarksmesterskab på Langeland

Danmarksmesterskabet i High Diving skal i år afholdes ved Siloen på Rudkøbing Havn.

Det er femte år i træk der afholdes DM i High Diving. I år kommer det til at foregå samtidig med den nye Langelandske festival, Ø - Festival den 27. juli.

High Diving, en adrenalinpumpende sport, som kræver mod, præcision og teknik. Deltagerne vil udføre fire forskellige spring fra højder på 13, 16 og 20 meter, mens de bedømmes på afsæt, stil, landing og springets sværhedsgrad, skriver Langeland Kommune i en pressemeddelelse.

Det danske mesterskab i High Diving tiltrækker de bedste springere fra hele landet, der vil kæmpe om titlen som landets mestre. Publikum kan forvente at opleve spektakulære saltomortaler i luften og imponerende landinger med hastigheder på op til 70 km/t, der skal bremses på blot 4 meter under vandet.

Udover at kåre de mandlige og kvindelige mestre vil der også være en juniorkonkurrence, der giver unge talenter mulighed for at vise deres færdigheder og drømme om at blive fremtidens stjerner i high diving.