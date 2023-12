Forening udgiver bog med 58 vandreruter på Langeland

Vil du gerne ud at vandre, men mangler du inspiration til at finde en rute? Så er der hjælp at hente.

Foreningen Langelands Sti-venner har udgivet en bog, som indeholder 58 vandreruter på øen.



Det var medlemmerne af foreningen, der kom med idéen til at lave en bog, så man selv kan vælge en rute og gå den i sit eget tempo. Samtidig skulle bogen være en introduktion for dem, der gerne vil ud og få selv, fortæller formand for Langelands Sti-venner Jesper Ansbæk.

Bogen er finansieret med hjælp fra de såkaldte LAG-midler. LAG er lokale aktionsgrupper, der uddeler midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter.