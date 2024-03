Fyns Amts Avis lukker sin redaktion på Langeland

Fyns Amts Avis vil i fremtiden ikke længere have en redaktion på Langeland. Avisen vil stadig dække Langeland, men journalisterne kommer til at sidde på redaktionen i Svendborg.

Sådan lyder beskeden fra avisens chefredaktør Karl Erik Stougaard i en leder i dagens udgave af avisen.

- Vi ønsker at komme i kontakt med nye generationer af læsere på Sydfyn og øerne. I dag er et lokalt medie som Fyns Amts Avis ikke det naturlige førstevalg for de fleste borgere under 60 år. Det er vi ærgerlige over, for vi har masser af indhold, der også påvirker deres liv og dagligdag, skriver Karl Erik Stougaard i lederen.

Han fortsætter med at skrive, at antallet af yngre abonnenter desværre ikke er lige så højt, som i de ældre aldersgrupper.

- På Fyns Amts Avis vil og skal vi være mere relevante for denne gruppe, og derfor foretager vi en rokade i holdopstillingen, så journalisterne i højere grad er til stede dér, hvor målgruppen befinder sig. Og over 80 procent af de 30- til 50-årige på Sydfyn bor i Svendborg Kommune, skriver chefredaktøren.

Derfor vil alle journalister på avisen fremover arbejde fra redaktionen i Svendborg. Avisen lukker derfor sin redaktion i Rudkøbing, men den beholder kontoret på Motorfabrikken i Marstal, da der fortsat er brug for det. Redaktionen i Faaborg-Midtfyn Kommune er upåvirket.