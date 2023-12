Fynsk folketingsmedlem går ind i sag om glampingafslag

Det fynske folketingsmedlem for Venstre Erling Bonnesen går nu ind i sagen om Broløkke Herregård, der har fået afslag på at lave såkaldt glamping fra Miljøstyrelsen.

- Broløkkeprojektet er et rigtig godt projekt, og derfor er det også tosset og helt skævt sagt lige ud, at Miljøstyrelsen nu stikker en kæmp i hjulet på det, siger Erling Bonnesen, der er folketingsmedlem for Venstre.

- Jeg har taget sagen op overfor miljøministeren og bedt om at få en forklaring på det her, men også en drøftelse af, hvad skal der til, for at vi kan få det her gennemført, så Broløkke kan komme videre med sine planer, siger han.

Miljøstyrelsen har nedlagt veto mod projektet, fordi projektet vil "forringe de mest karakteristiske og oplevelsesrige landskaber", og at det er "vurderet i forhold til de nationale interesser".