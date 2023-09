"Med S og SF’s spareforslag, kan man da kun blive endnu mere bekymret for borgerne på Langeland."

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra det fynske folketingsmedlem Katrine Daugaard (LA).

De to partiers spareplan betyder blandt andet, at Nordskolen mister 4., 5. og 6. klasse. Den beslutning får hårde ord med på vejen af Katrine Daugaard, der heller ikke er helt overrasket over "flugten fra Langeland."