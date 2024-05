Kommune skal forsvare sig i sag om tvangsanbringelse

Sandie Hansen fik tvangsanbragt sine tvillinger af Langeland Kommune i en sag, som hun mener er fuld af lovbrud og fejl. Derfor har hun nu lagt sag an imod Langeland Kommune for uretmæssig tvangsanbringelse af hendes to sønner, der i dag er 9 år. Erstatningskravet lyder på 350.000 kroner.

- Det er en særlig smerte, der sidder midt i brystet. En smerte, der ikke forlader kroppen igen, siger Sandie Hansen til TV 2 Fyn.



Advokat Jeannette Gjørret mener, at hun har en god sag. Læs mere om det herunder: