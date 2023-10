Langeland får ny festival efter konkurs

Langeland Ø Festival.

Det er navnet på Langelands nye festival, der netop er blevet præsenteret på et pressemøde på Gaardhaven i Rudkøbing.

Festivalen skal - ganske som den tidligere Langelandsfestival - ligge på Rue Mark i Rudkøbing, og åbner for første gang i sommeren 2024.

Lanceringen af Ø Festival Langeland kommer på bagkant af en tumultarisk festivalshistorik på Langeland. Den tidligere Langelandsfestival blev afholdt for første gang i 1991. Dengang var ejeren Troels Hersum. I 2006 gik festivalen konkurs, men blev siden overtaget af Allan K. Pedersen. Han drev festivalen videre, indtil han i december 2022 meddelte, at festivalen ikke ville blive til noget i 2023. Det fik den oprindelige ejer, Troels Hersum, til at ville genoplive festivalen, men han opgav, da han mente, at Langeland Kommune nølede med at give ham svar. I stedet laver han nu det, der hedder Vores Festival i Assens.

Men nu har nye kræfter altså kastet sig over at drive festival på Langeland - og selvom Ø Festival Langeland kommer til at ligge samme sted som den tidligere Langelandsfestival, er der tænkt andre tanker denne gang.

- Vi har en festival, der er seks dage, og minimum de tre første dage bliver spækket med aktiviteter, der går ud på ikke at lukke festivalen om sig selv, men i stedet at åbne festivalen for hele den ø, den er på. Det unikke er, at folk kan komme ud og dyrke en masse aktiviteter, de kan lide. Det kan være kunst, cykelture, tangsafari, en dykkertur eller kitesurfing. Mulighederne er uendelige herovre, fortæller Søren Spliid, der er festivalleder for Ø Festival Langeland.



Også talsperson for festivalen, Carsten Holm, ser potentiale i at gøre festivalen til en begivenhed, hvor de deltagende kommer rundt på hele øen.

- Vi vil gerne prøve at samle langelænderne om fed musik på festivalen, men vi vil også gerne prøve at skabe oplevelser for dem, der kommer og besøger Langeland - og sådan set også for langelænderne selv under festivalen. Vi vil prøve at skubbe folk lidt ud og opleve øen og øens kysttrækning på forskellige faconer, fortæller han.