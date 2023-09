Ambulancer kører forkert – nu skal plejehjem have nyt navn

Plejehjemmet Fænøsundvænget i Middelfart skal have nyt navn, fordi plejehjemmet ofte forveksles med Friplejehjemmet Lillebælt og plejehjemmet Fænøsund.

Det skriver Middelfart Kommune i et opslag på Facebook.

- Plejehjemmets navn passer som udgangspunkt godt til stedets geografiske placering, men desværre er der udfordringer med, at gæster ringer eller går forkert, sygehusene ringer til Fænøsundvænget for at fortælle om en borgeres udskrivelse, selvom borgeren bor på de øvrige plejehjem, og at udrykningskøretøjer er kørt til det forkerte plejehjem, skriver kommunen i opslaget.

Kommunen opfordrer derfor borgere til at komme med forslag til et nyt navn senest lørdag den 30. september.