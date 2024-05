Betalingskort blev afvist: Mand trækker kniv

En 34-årig mand fra Middelfart Kommune havde havde en ualmindelig skidt dag på kontoret lørdag.

For da han ikke kunne betale for sine varer i dagligvarebutikken Coop 365 på Jernbanegade, trak han en kniv og ville have en anden kunde til at betale.

Det skriver fyens.dk, og Fyns Politi uddyber episoden overfor TV 2 Fyn.

- Et vidne har forklaret, at manden bliver frustreret over ikke at kunne betale for sine dagligvarer og trækker så den her kniv, siger Mads Boel, kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi.

Herefter truer den 34-årige en anden mand til at betale for sine varer, hvorpå den anden mand flygter fra stedet. De to mænd kender hinanden i forvejen.

Fyns Politi modtog alarmopkaldet klokken 18.46 lørdag aften og var på stedet ti minutter efter. Ansatte i butikken ringede efter ordensmagten.

- Manden går rundt inde i butikken med den her kniv og forlader så stedet med dagligvarerne uden at betale, siger Mads Boel, der tilføjer, at Fyns Politi finder manden ved en anden dagligvarebutik, hvor de anholder ham uden dramatik.

Hvilke dagligvarer, der er tale om, oplyses ikke.

Den 34-årige er nu sigtet for trusler på livet, våbenovertrædelse og røveri, men blev løsladt søndag formiddag.



Ingen kom til skade under optrinnet.