Blomsterbutik får ny chance efter afslag

Den kritiseret blomsterbutik i udkanten af Middelfart, Melfarblomst, får endnu en chance for at få dispensation til at åbne, efter at ejerne fredag pludselig stod med et afslag i hånden.

Det understreger formanden for de tekniske udvalg i Middelfart Kommune, Regitze Tilma (V), i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Hun ønsker ikke at stille op til interview lørdag, men skriver om forvaltningens afslag:

- Som jeg læser forvaltningens svar, så får Melfarblomster en ny chance for en hurtig administrativ vurdering ved at give supplerende oplysninger til redegørelsen, som udvalget efterspurgte.

På et møde i kommunens tekniske udvalg tirsdag valgte politikerne ellers at godkende en dispensation til Melfarblomster og butiksejerne, så de kunne åbne på trods af, at den nye butiks lokation ligger i et område, hvor der ifølge lokalplanen ikke må drives butik.

Dispensationen var dog betinget af en redegørelse fra butiksejerne. Det er altså på baggrund af den redegørelse, at forvaltningen fredag gav afslag.