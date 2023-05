Blomsterbutik overvældet af støtte efter bureaukratisk rutschebanetur

- Det har været en vild dag. Meget vild. Det er gået over alt forventning.

Sådan lyder det fra en ellers noget desillusioneret blomstermand, Michael Christensen, på mors dag. Tidligere på ugen fik han nemlig lov til at åbne en ny blomsterbutik i udkanten af Middelfart, selvom lokalplanen og Middelfart Handel var imod. Fredag tog rutschebanen dog et dyk igen, da teknisk forvaltning ikke ville godkende en redegørelse, hvilket betød at Michael Christensen ikke måtte åbne sin butik til mors dag alligevel.

- Der er så mange, der har støttet os. De kommer fra nær og fjern. Assens, Otterup, og Kolding er bare nogle af de steder folk kommer fra, fortæller Michael Christensen, der har fået lov til at sælge sine blomster fra nabobutikkens terrasse.

Faktisk er det indtil videre gået så godt på mors dag, at der er blevet hentet ekstra folk ind.