Familie sælger ud af sin hemmelige og imponerende bilsamling

I en 400 kvadratmeter stor lagerbygning i Gelsted har familien Andreasen med far Arne i spidsen i mange år gået og syslet med en hobby, der tager udgangspunkt i en passion for biler. Særligt de såkaldte youngtimere, som er en betegnelse for biler, der har mere end 25 år på bagen.

Men nu skal cirka halvdelen af familiens kultbiler, der tæller topmodellerne, jubilæumsudgaver og andre specielle varianter af diverse kendte bilmærker ud at leve et andet sted.

Nogle af dem kommer derfor under hammeren hos Campen Auktioner, og herfra lyder det salgstalen, at der kommer til at være biler "fra den luksuriøse og muskuløse Bentley Mulsanne Turbo R over en af de smukkeste BMW’er nogensinde, en 635 CSi, til flere meget populære GTI-biler anført af en sjælden femdørs Golf GTI."

Den fysiske auktion starter lørdag 25. maj klokken 13.00 i auktionshusets lokaler i Randers.