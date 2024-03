Det er ikke så let at finde et sted at bo, hvis man er en stær. De seneste år er mange træer væltet, og det udgør et problem for stæren, da træerne er stærens naturlige redeplads.

I Middelfart er der dog hjælp på vej til hjemløse stære. Foreningen Middelfart Vilde Kommune således sat 300 fuglekasser op, skriver DR.

- Stæren har været meget nedadgående de sidste år, så vi hjælper stærene med et sted at bo, så de kan yngle, og få nogle flere stæreunger, siger foreningens medstifter Bent Pandah.