I dag snører massevis af løbere skoene for at løbe fra Middelfart over den gamle Lillebæltsbro til Fredericia og tilbage igen, når der bliver afholdt Lillebælt Halvmarathon.

Det betyder også, at broen vil værre spærret for trafik i tidsrummet fra 13:30 til 16:30. Bilister er i stedet er henvist til at benytte Den Nye Lillebæltsbro. Derfor kan der også være ekstra trafik på motorvejsbroen i dag.