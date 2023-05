Kritiseret blomsterbutik får alligevel lov at åbne

Annette og Martin Christensen kan godt få lov til at åbne en blomsterbutik uden for bymidten af Middelfart alligevel.

Det er selvom både lokalplan og byens handelstadsforening er imod. Hvilket TV 2 Fyn tidligere har beskrevet.

På et møde i kommunens tekniske udvalg tirsdag, valgte politikerne nemlig at godkende en dispensation til Melfarblomster og butiksejerne. Dog skal Martin Christensen stadig sende en redegørelse, der viser, at butikken både har produktion og engroshandel.

- Vi er meget lettet. Vi er 80 procent lettet i dag, siger butiksejer Martin Christensen, der håber at kunne åbne butikken søndag klokken 8.