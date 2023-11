Million på vej til Klimafolkemødet i Middelfart

Der udmøntes en million kroner til Klimafolkemødet i Middelfart med henblik på at understøtte Klimafolkemødet som en begivenhed med fokus på borgerrettet klimahandling og dialog mellem borgere, virksomheder og politikere.

Det fremgår af finansloven, der blev præsenteret tirsdag formiddag.



- Det er godt, at klimafolkemødet på den måde bliver understøttet. Det er for, at det bliver endnu større også nationalt, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt (V).



Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i uge 35.



Borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd Jensen (S) glæder sig over pengene fra staten. Ikke mindst på grund af signalværdien:

- Det er en kæmpe anerkendelse af Klimafolkemødet. Det betyder også, at vi nu kan invitere endnu flere gæster og eksperter med til at debattere klimaet og gøre os alle klogere på den omstilling, vi er i gang med, siger han.

I forvejen giver Region Syddanmark cirka to millioner kroner til Klimafolkemødet, og Middelfart Kommune lægger selv to millioner kroner.