Når du fodrer ænderne, kan det ende helt galt, lyder advarsel

De fleste forbinder fodring af ænder med familiehygge og underholdning for de mindste, men nu kommer naturvejlederne hos Middelfart Kommune med en noget atypisk opfordring:

- Lad være med at fodre ænderne med hvidt brød. De bliver tykke, dovne og usunde, skriver kommunen på Facebook.

En kombination af næringsfattigt brød og et ordentligt energiboost hos ænderne nævnes som en af grundene til opfordringen fra kommunen, der tilføjer, at fodringen er en bjørnetjeneste og indirekte fører til både sygdom, voldtægt og død:

- Ved for mange ænder i et område kan de blive temmelig aggressive over for hinanden. Det kan føre til gruppevoldtægter og ødelæggelse af reder og æg, fordi der simpelthen ikke er redeplads nok.

Kommunen påpeger, at det svarer til, at man propper 50-100 undulater ind i et bur, som er designet til to fugle.