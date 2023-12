Ny holdleder på brandstation i Middelfart rørt til tårer

Det var en stor dag Peter Scott Carlsen, da han i dag blev udnævnt til holdleder på Trekant Brands brandstation i Middelfart.

Til daglig arbejder han på hjælpemiddelcentralen, som er nabo til brandstationen. Derudover har han i lidt over ni år arbejdet som deltidsbrandmand, og de sidste to et halvt år har han desuden været stationsleder i Middelfart. Derfor var holdleder det næste naturlige skridt i karrieren, fortæller Peter Scott Carlsen.

Han har gennemgået en fem ugers uddannelse på Beredskabsstyrelsens uddannelsescenter i Tinglev, hvor der blandt andet er et stort øvelsesområde.

Her var han til de afsluttende prøver i går, hvor der også indgik en afsluttende øvelse.

- Jeg må ærligt sige, at det er noget, jeg har drømt om i mange år, siger Peter Scott Carlsen.

Han fortæller, at mange betragtet holdlederuddannelsen som den hårdest uddannelse, man kan få i beredskabet.



- Lige da jeg kom ud og fik beviset, der gik det ikke helt op for mig, men så sidenhen i løbet af formiddagen, der trillede tårerne, fortæller Peter Scott Carlsen.

Han fortæller, at der er syv holdledere i holdledergruppen på stationen i Middelfart.