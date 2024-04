Rollator sad fast i grus, da kvinde blev franarret dankort

To unge kvinder franarrede onsdag en kvinde med rollator hendes dankort, idet de hjalp hende efter at have handlet i SuperBrugsen på Sofiendalvej i Middelfart.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Kvinden oplyste til politiet, at hun i rollatorens net havde haft sit dankort liggende, og hun sad fast i noget grus udenfor SuperBrugsen, da hun ved 14-tiden var færdig med at handle og skulle hjem. To unge kvinder spurgte, om de skulle hjælpe hende med at få rollatoren fri, og kvinden takkede ja til hjælpen.

Men senere opdagede kvinden, at hendes dankort var væk, og et udtræk fra banken viste, at kortet efterfølgende var blevet misbrugt i hæveautomater rundt omkring i Fredericia.

De to mistænkte kvinder beskrives som af østeuropæisk oprindelse, lyshårede og slanke i alderen 18-20 år. De talte gebrokkent dansk og den ene var iført en blomstret kjole.