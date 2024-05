Omkring 20 brandmænd var mandag på hårdt arbejde for at slukke en voldsom brand i et stråtækt hus i Nørre Aaby på Vestfyn.

Huset brændte dog alligevel helt ned. Kun ydermuren står tilbage.

Ejeren fortæller til TV 2 Fyn, at de havde tændt op i pejsen, men det er uvist, om det er årsagen til branden.