Skandalen vokser - ny møgsag rammer Nordic Waste-milliardær

Efter det gigantiske jordskred i Ølst har den kritiske pil primært peget mod det skandaleramte og nu krakkede Nordic Waste, der er blevet politianmeldt flere gange.

Nu har Region Midtjylland også politianmeldt DSH Recycling A/S, som er søsterselskab til Nordic Waste, for at placere jord på områder, der ikke er givet tilladelse til. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Politianmeldelsen sker på baggrund af et nyligt tilsyn. Her fik regionen for første gang siden et stort jordskred i vinter mulighed for at se det område, hvor der er givet dispensation fra jordforureningsloven. Tilsynet og nye luftfotos viser ifølge regionen, at der er deponeret jord på et cirka tre hektar stort areal uden for det tilladte område.

Begge selskaber ejes ultimativt af oliemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen og hans shippingkoncern USTC via flere led af selskaber.