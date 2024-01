Sophiæodde Saluteringslaug skød 81 gange for kongen

Saluteringslauget ved Sophiæodde affyrede kanonerne 81 gange i anledning af tronskiftet. Og tallet 81 er ikke helt tilfældigt.

Når der saluteres for en regent skydes der nemlig 27 gange, men da det i dag var en særlig begivenhed blev det til tre gange 27 skud.

- Jeg synes det er et stort øjeblik for os. Jeg ville rigtig gerne have været til København, men jeg synes det var lidt for langt til, at vi skulle stå derinde hvor det var koldt, fortæller Inge Holmen fra Middelfart, som overværede kanonsaluten.

Hun synes oplevelsen med de mange kanonskud var rigtig flot.

Se saluten og hør Inge Holmen fortælle i videoen øverst.