60-årig blotter dømt: Viste sig frem på parkeringsplads

En 60-årig mand blev i sidste uge dømt for blufærdighedskrænkelse af en kvinde, efter han i oktober 2023 havde blottet sig for hende på en parkeringsplads ved Gyldensten Strand på Langø i Bogense.

Den 60-årige dukkede dog ikke op til sin egen retssag, men dommeren valgte alligevel at fortsætte og antog, at manden erkendte sig skyldig, da han ikke kom for at forsvare sig.

I retsbogen for sagen fremgår det, at episoden udspillede sig tidligt på eftermiddagen, hvor den 60-årige "blottede sit lem og sit anus" for en kvinde, hvis blufærdighed blev krænket.

Efter en kort retssag ved Byretten i Odense faldt dommen, som lød på otte dagbøder af hver 625 kroner. Desuden skal manden betale sagens omkostninger.

Hvis manden ikke er i stand til at betale bøderne, kan han veksle dem til otte dages fængsel.