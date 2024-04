Brancheforum revser Kims efter reklamer målrettet børn

Orkla burde ikke have brugt influencere med målgrupper under 13 år i reklamer for de fynsk-producerede 'Kims-chips' uden at have taget visse forholdsregler.

Sådan lyder det fra Forum for Fødevarereklamer, som er et frivilligt samarbejde mellem aktører i fødevarebranchen og mediebranchen. Forum for Fødevarereklamer har specifikt forholdt sig til Orklas brug af influencerne Morten Münster og Jas og Mika efter en klage fra Forbrugerrådet Tænk.

I Forum for Fødevarereklamers fælles kodeks lyder det blandt andet, at der ikke må markedsføres fødevarer med højt indhold af sukker, fedt eller salt i medier, hvor målgruppen er børn.

Det vurderes, at Morten Münster, Jas og Mika appellerer til børn, og at de som influencere derfor må betragtes som et medie, der delvist henvender sig til børn.

- Hvis man, som Orkla, vælger at anvende et medie, der også i høj grad appellerer til børn under 13 år, må det samtidigt kræves, at der er effektive foranstaltninger, der kan forhindre, at brugerne under 13 år eksponeres for den pågældende markedsføring, lyder det i afgørelsen.

Efter at Forbrugerrådet Tænk i slutningen af februar klagede over chips-reklamerne, indførte Orkla aldersbegrænsninger på influenternes indhold på blandt andet Facebook og Instagram.