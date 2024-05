Cyklist påkørt af bil

En bilist og en cyklist er lørdag formiddag involveret i en ulykke på Huggetvej i Bogense. Det skriver både Fyns Stiftstidende og Ekstra Bladet.

- Klokken 11.14 fik vi en melding om, at en bil og en cyklist var involveret i et sammenstød. Det blev undersøgt, og vi var hurtigt på stedet. Men mere kan jeg ikke sige for nuværende, siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til Ekstra Bladet.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Fyns Politi, men det har skrivende stund ikke været muligt.

Opdateres