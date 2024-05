Endnu et byrådsmedlem skifter til fremadstormende parti

Liberal Alliance har fået sit første byrådsmedlem i Nordyns Kommune. Det er Marie Holmgaard, der skifter fra Venstre til Liberal Alliance. Hun blev valgt ind in byrådet i 2021.

- Da jeg gik ind i politik, var det fordi, jeg mente, at jeg kunne bidrage til at gøre en forskel. Den forskel kan kun ske ved ambitioner, samarbejde, ideer og vilje til at udnytte hinandens kompetencer og stille høje krav til forvaltningen. Liberal Alliance er det mest ambitiøse, borgerlige parti, og de stærke værdier og et højt ambitionsniveau på borgerens vegne kan jeg repræsentere på Nordfyn, udtaler Marie Holmgaard i en pressemeddelelse.

I marts skiftede profilen Araz Khan, som sidder i Odense byråd, ligeledes fra Venstre til Liberal Alliance, som i øjeblikket står til en markant fremgang i meningsmålingerne på landsplan.