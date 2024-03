Havde det stået til Nordfyns Kommune, skulle Erik Eliasen onsdag have pakket sin kones ejendele sammen for at lade hende fragte til et nyt botilbud for demente i Viborg. 159 kilometer fra Særslev, hvor Erik Eliasen bor. Og hvor parret har boet sammen i mange år.

Tatiana Eliasen er dement og i dag så præget af sin sygdom, at hun bor midlertidigt på et plejehjem tæt på sin mand. Det har dog ikke været muligt for Nordfyns Kommune at finde det rigtige tilbud på Fyn.