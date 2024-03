Det historiske Dallund Slot i Søndersø er fuldt booket for overnattende gæster i weekenden. Det er status efter, at slottet i en uge har været åbent som hotel. Det skriver Fyens Stiftstidende.

I starten af året kunne af året kunne direktør og ejer Bjørn Bahnsen løftet løfte sløret for hans planer om at lege værelse på slottet ud til overnattende gæster. Indtil nu har det kun været muligt at leje slottet som kursus- og konferencecenter.