Kendt fynsk erhvervsmand død

Den tidligere direktør for Fionia Bank Henrik Borup Jeppesen er død i en alder af 61 år. Det oplyser familien i et opslag på hans Facebook-side.

Heri fremgår det, at Henrik Borup Jeppesen døde 8. april i Malaga, hvor han var rejst til for at klargøre en lejlighed, som de skulle overtage i slutningen af året. I opslaget fremgår det videre, at "han sov stille ind med et hjertestop".

Henrik Borup Jeppesen efterlader sig tre voksne børn på 28, 25 og 22 år samt sin ægtefælle Helle gennem næsten 30 år.