Sidste år købte milliardæren Christian Stadil Herregården Jerstrup og Harridslevgaard Slot på Nordfyn.

Nu er milliardæren klar til at leje den historiske ejendom Herregården Jerstrup ud. Det er således blevet åbnet for, at man kan booke herregården via en bookingportal, skriver fyens.dk.

Herregårdens hovedbygning stammer fra 1700-tallet. De tidligere ejere anvendte også herregården til udlejning.