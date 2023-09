Nægter at give op: Jim Lyngvild åbner alligevel hotel

Først købte han slottet. Så droppede han planerne, og nu har den fynske kendis Jim Lyngvild alligevel valgt at åbne et hotel på Harridslevgaard på Nordfyn.

- Efter at jeg meldte ud at slotkøbet ikke blev til noget alligevel, er der blevet skabt en historie om, at så ryger alle planer i vasken. Det gør de ikke, siger Jim Lyngvild til TV 2 Fyn.

- Trine og jeg har stadig betalt for jordene omkring Harridslevgaard, så det ville da være fjollet ikke at bruge dem til noget.

Lyngvild oplyser, at han sammen med Trine Jepsen, er ved at få tegnet 32 hotelværelser i ladebygningerne ved slottet og rundt om på jordene.



Desuden fortæller han, at han ønsker et kærligt og kreativt samarbejde med Christian Stadil der har købt selve slottet.