S ikke skuffet på trods af ny Venstreborgmester

- Det kunne have været en rigtig grim proces, men den har været rigtig konstruktiv.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand i Nordfyns Kommune, Kasper Solberg, kort efter den nye konstitueringsaftale lå klar.

- Jeg har stor ros tilovers for Venstre og de andre partier, siger socialdemokraten.

Men her var et 'window of opportunity', som du også stillede dig op i og erklærede dig selv som kandidat til borgmesterposten. Er du ikke skuffet?

- Ærgligtalt nej, så er jeg ikke skuffet. For at skulle være borgmester med det flertal, det ville have givet udfordringer og skabe splittelse i kommunalbestyrelsen, siger Kasper Solberg og tilføjer:

- Var muligheden der nu, så var jeg klar til at tage den opgave på mig, men vi står med det bedste scenarie med Mette Landtved-Holm som borgmester.

Udover at Venstre, Konservative og DF har lukket byrådets andre partier ind i den nye konstitueringsaftale, så mener socialdemokraten dog også at have vundet på den nye aftale.

- Vi kommer til at arbejde helt anderledes tæt sammen i økonomiudvalget. Mette og jeg har givet håndslag på, at vi skal tegne linjerne sammen i det kommende budgetforlig. Det er en ny måde at gøre det på.

- Det har Morten Andersen aldrig været villig til at give fra sig. Så jeg glæder mig, tilføjer Kasper Solberg.