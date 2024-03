Slut med sejladser på historisk træskib

Folkene bag det gamle træskib Castor i Bogense har solgt skibet.

Årsagen er, at det er blevet sværere at få økonomien til at hænge sammen, og store omfattende vedligeholdesarbejder skal til, hvis det fortsat skal sejle med passagerer.

- Jeg ville allerhelst, at vi kunne sejle med den. Stå op hver dag og kigge på den. Det er der ikke økonomi til, siger erhvervsmand Finn Gramvad fra Bogense.

Så det er slut med sejlture med turister til Æbelø, sælsafarier og solnedgangsture.

En nordfynsk erhvervsmand har købt den snart 100 år gamle galease. Han sætter den på land ved Vestre Havnevej i Bogense som en del af et kommende maritimt miljø. Her vil man i fremtiden kunne nyde en øl eller en kop kaffe.