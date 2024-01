Snart kan du overnatte på fynsk slot

Indtil nu har Dallund Slot alene været en konference- og kursusvirksomhed. Men nu har slottet fået tilladelse til også at lave hotelvirksomhed.

Det betyder, at Dallund Slot nu har mulighed for at åbne slottet endnu mere op og invitere endnu flere ind på slottet til individuelle overnatninger.

- Det vi allerede har sat i gang, det vil vi fortsætte med. Og så bliver det her et ekstra ben, vi kan stå på, så vi kan sørge for bedre udnyttelse. Fortæller ejer og direktør på Dallund Slot, Bjørn Bahnsen.

Der er planer om, at slottet åbner som hotel allerede i vinterferien i år.